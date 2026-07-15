이상민 / 사진=텐아시아 DB

채널A ‘하트시그널5’ 14회에서 이상민은 입주자들의 복잡한 감정선을 짚어냈다. / 사진 제공 : 채널A 방송 캡처

방송인 이상인이 10살 연하의 비연예인 아내와의 연애담을 밝혔다.지난 14일 방송된 채널A '하트시그널5' 14회에서 이상민은 입주자들의 복잡한 감정선을 섬세하게 짚어냈다.먼저 김민주와 김성민의 데이트를 지켜본 이상민은 두 사람 사이에 오해가 생겼지만, 대화를 통해 빠르게 풀어가는 모습을 보며 "민주를 정말 완벽하게 설득시킬 수 있는 문장과 단어는 없었다. 다 필요 없었다. 민주가 너무 좋아해"라며 그녀의 진심을 읽어냈다.이어 이상민은 마지막 데이트 선택에서 박우열과 정준현이 모두 강유경을 선택하자 "서로 양보할 이유가 없는 싸움이다. 둘의 마음은 후퇴 없다"라고 분석했다. 또한 "독이 될 수도 있고, 득이 될 수 있다"라는 한마디로 상황을 정리했다.김민주와 김성민의 데이트를 본 뒤 이상민은 "(성민이) 처음으로 민주가 화난 모습을 봤다. 늘 내 앞에서 웃어주던 사람이 달라지는 걸 보면 더 좋아지는 경우가 있다고 하더라. 출처는 영국 학회인가?"라고 너스레를 떨었다.이상민은 강유경과 박우열이 손을 맞잡으며 서로의 마음을 확인하고, 박우열이 진심을 고백하는 장면을 지켜보던 이상민은 "우열이가 한 번도 만나지 못했던 여자를 만난 거다"라고 말했다.그러면서 이상민은 "마음에 더 와닿았던 게 저도 짧은 기간 연애하고 결혼했다. 유경과 같은 사람이 나를 바꿔놓은 거였다. 그게 공감돼서 마음이 더 와닿았다"고 아내를 언급했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr