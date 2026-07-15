배우 최강희 / 사진=텐아시아 DB

배우 최강희가 스토킹 피해를 호소했다.최강희는 15일 자신의 SNS를 통해 "모두가 보는 글이기에 설명 남긴다"며 최근 겪고 있는 스토킹 피해 사실을 알렸다. 그는 "글을 남기지 않으면 동의의 뜻으로 알고 차를 따라오겠다는 편지를 어제 확인했다"며 "며칠 전 저에게 말을 거셨던 분인 것도 알게 됐다"고 밝혔다.이어 "성함은 밝히지 않겠다. 찾아오지 마세요. 무응답도 거절입니다"라며 "동의 없는 대화 시도와 기다리는 것, 따라오는 것은 스토킹이다. 악의가 없는 행동이라고 해도 심리적 공포감을 주는 행동이라는 것을 알았으면 좋겠다"고 강하게 경고했다.최강희는 방송국으로 전달되는 편지와 선물도 더 이상 받지 않겠다고 밝혔다. 그는 "방송국으로 보내시는 편지와 선물 또한 모두 거절하겠다"며 "팬분들께서도 소속사나 팬클럽을 통해 전달해 주시길 바란다"고 당부했다.계속된 피해로 정신적 고통도 겪고 있다고 털어놨다. 최강희는 "최근 계속되는 일들로 현실과 구분이 안 되는 악몽도 꾼 적이 있다"며 "기도와 협조 부탁드린다"고 덧붙였다. 이를 접한 팬들은 "기도하겠다", "적당히 해달라", "안전이 가장 중요하다" 등의 반응을 보이며 최강희를 응원했다.한편 최강희는 2021년 KBS2 드라마 '안녕? 나야!' 이후 연기 활동을 잠시 쉬어왔으며, 오는 9월 연극 '클로저'를 통해 약 5년 만에 배우로 복귀할 예정이다.모두가 보는 글이기에 설명남깁니다.글을 남기지 않으면 동의의 뜻으로 알고 차를 따라오겠다는 편지를 어제 확인했습니다.며칠 전 저에게 말을 거셨던 분인것도 알게 되었습니다.님.성함은 밝히지 않겠습니다.찾아오지 마세요!무응답도 거절입니다.동의없는 대화시도. 기다리는것. 따라오는것 (스토킹)이라는거 아셨으면 좋겠습니다. 심지어 악의가 없는 행동이라고 해도 심리적 공포감 주는 행동임을 아셨으면 좋겠습니다.찾아오지 마세요!부탁드립니다.방송국으로 보내시는 편지, 선물 포함 모두 거절하겠습니다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr