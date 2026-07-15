배우 전소영이 포즈를 취하고 있다. / 사진=전소영 SNS

배우 전소영이 포즈를 취하고 있다. / 사진=전소영 SNS

배우 전소영이 색다른 매력을 과시했다.전소영은 지난 14일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 다양한 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 전소영이 화장품을 들고 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 메이크업 하나로 평소와 다른 비주얼을 보여줘 눈길을 끌었다.전소영은 최근 종영한 티빙 드라마 '취사병 전설이 되다'에 출연해 눈도장을 찍었다. 그는 작품 속에서 영화 '왕과 사는 남자'로 대세 배우 반열에 오른 박지훈과 주로 호흡을 맞췄다. 극 중 강성재(박지훈 분)의 여자친구 정민아로 분했다.한편 전소영은 오는 31일 인천 파라다이스시티에서 개최될 예정인 제5회 청룡시리즈어워즈 신인여우상 후보에 오른 상태다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr