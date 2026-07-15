가수 유노윤호가 '라디오스타에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

가수 유노윤호가 '라디오스타에 출연한다. / 사진=mbc

가수 겸 배우 유노윤호가 '라디오스타'에서 자신을 둘러싼 연기 혹평을 언급한다.15일 방송되는 MBC '라디오스타'는 김성령, 유노윤호, 허경환, 풍자가 출연하는 '다~ 씹어뿌쓰요~ 대식가들' 특집으로 꾸며진다.유노윤호는 이날 데뷔 23년 만에 처음 여는 솔로 콘서트에 대한 소회를 전한다. 그는 군 복무 시절부터 솔로 무대를 구상해 왔다며 공연 준비 과정을 공개한다. 특히 이번 콘서트는 뮤지컬과 콘서트의 요소를 결합한 이른바 '애니컬' 형식으로 꾸며질 예정이라고 밝혀 관심을 모은다.또 유노윤호는 다양한 장르와 이야기를 하나의 공연에 담기 위해 준비 과정 전반에 직접 참여했다고 전한다. 특히 이번 콘서트에는 스토리텔링을 더해줄 '꼬마 유노'가 등장할 예정이라고. 그는 "초등학교 4학년인 '꼬마 유노'가 연습에 임하는 모습을 보며 오히려 자극을 받았다"고 털어놓는다.연기 활동에 대한 이야기도 전한다. 유노윤호는 과거 연기 혹평으로 힘든 시간을 보냈던 당시를 돌아보며, 지난해 공개된 '파인: 촌뜨기들'을 통해 호평받기까지의 과정을 이야기한다. 특히 그는 "목포 출신 건달 '벌구' 역을 소화하기 위해 2주간 사투리 연습에 매진했다"라며 촬영 당시를 회상한다.'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr