넷플릭스 일일 예능 '연애실험실' 7회에서는 취한 상태로 낯선 이성을 마주해야 하는 '취중 소개팅' 실험과 '하트왕게임' 실험이 펼쳐질 예정이다. / 사진 출처: 넷플릭스

넷플릭스 일일 예능 '연애실험실' 7회에서는 취한 상태로 낯선 이성을 마주해야 하는 '취중 소개팅' 실험과 '하트왕게임' 실험이 펼쳐질 예정이다. / 사진 출처: 넷플릭스

104만 구독자를 가진 유튜버 찰스 엔터가 깜짝 고백했다.넷플릭스 일일 예능 '연애실험실'(연출 이진주, 강유민) 7회에서는 취한 상태로 낯선 이성을 마주해야 하는 '취중 소개팅' 실험과 '하트왕게임' 실험이 펼쳐질 예정이다.이날 '취중 소개팅'에서는 외모, 배경, 조건을 모두 알코올에 녹여버린 채 서로를 알아가게 될 두 남녀의 흥미진진한 실험이 그려진다. 운전면허 취소 기준인 혈중 알코올 농도 0.08%가 넘어야 소개팅에 입장할 수 있는 조건이 있는 만큼 처음 보는 이성, 그리고 이들 사이에 흐를 알딸딸한 기류가 연애에 어떤 영향을 미칠지 그려진다.특히 주제가 공개되자마자 찰스엔터는 "나 술 마셨으면 모솔 아니었을 것 같아"는 충격 고백을 한다. 여기에 진행될 또 하나의 연애 실험에서는 여러 남녀가 4박 5일간 한곳에 머무르며 사랑과 권력, 두 가지 모두를 쟁취해 내야 하는 '하트왕게임'이 펼쳐진다. 원하는 것을 손에 넣기 위한 피실험자들의 승부욕과 전략이 대치할 예정이다.이에 몬스타엑스 주헌은 "I love it!"을 외치며 박수로 환호를 보냈다는 후문이다. 뿐만 아니라 찰스엔터와 함께 게임 룰에 대한 각종 추측을 쏟아내는 등 열띤 관심을 내비친다고 한다.15일 오전 11시 넷플릭스 일일 예능 '연애실험실' 7회에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr