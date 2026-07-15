선미가 발매될 자신의 신곡에 맞춰 춤을 추고 있다. / 사진=선미 SNS

가수 선미가 셀프 길거리 워터밤을 개장했다.선미는 15일 자신의 인스타그램에 "오늘이야 오늘 Forever July🌀☔️🤍"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 선미가 신곡에 맞춰 춤을 추고 있는 모습. 특히 비가 내리는 날씨를 활용해 마치 워터밤을 관람하는 듯한 분위기를 풍겨 눈길을 끌었다.한편 이날 발매될 선미의 'Forever July'는 여름이라는 계절을 새로운 시선으로 풀어낸 곡이다. 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 들을 수 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr