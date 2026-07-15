김혜준이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 활약한다. / 사진제공=매니지먼트mmm

김혜준이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 활약한다. / 사진제공=매니지먼트mmm

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 김혜준의 눈빛이 더 서늘해졌다.15일 매니지먼트mmm은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에 출연하는 배우 김혜준의 포스터 촬영 현장 비하인드를 공개했다. 김혜준은 극 중 배우 이동욱의 친동생 정지안 역을 맡았다.공개된 사진 속 김혜준은 차갑게 가라앉은 눈빛으로 한층 성장한 정지안을 표현하고 있다. 시즌1과 달리 능숙하게 총을 쥔 모습에서는 이전보다 단단해진 면모가 엿보인다. 서늘한 분위기까지 더해지며 정지안이 보여줄 변화에 관심이 쏠린다.또 김혜준은 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 정지안의 변화와 성장을 표현했다. 한층 깊어진 분위기와 단단해진 모습은 시즌2에서 펼쳐질 이야기에 대한 궁금증을 높였다.'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 오는 22일 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr