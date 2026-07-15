사진 = 이찬원 인스타그램

이찬원이 환한 미소와 함께 푸짐하게 차려진 찜닭 한상을 공개하며 무더운 여름 건강을 챙기자는 인사를 전했다.이찬원은 자신의 인스타그램에 "요즘 날씨가 정말 덥죠…☀️ 무더운 여름!! 여러분도 동궁찜닭으로 든든하게 몸보신하시고 건강 잘 챙기세요~^^ 올여름도 시원하고 건강하게 보내시길 바랍니다!!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진 속 이찬원은 밝은 배경 앞 테이블에 앉아 젓가락으로 찜닭 한 조각을 들어 올린 채 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 핑크색 니트를 편안하게 착용한 모습이 부드러운 분위기를 더했고, 테이블 위에는 찜닭을 비롯해 다양한 요리가 넉넉하게 차려져 있어 풍성한 식탁을 완성했다. 한쪽에는 음료 두 병과 작은 접시가 함께 놓여 있어 깔끔한 구성이 눈길을 끌었다.이를 본 팬들은 "울슈스 건강잘챙기시기바래용", "늘 응원합니다", "반가운 얼굴 너무너무 이쁜우리님", "화이팅", "곧 초복이네 꼭 먹으께요", "이쁜애기 찜닭 씨엪도 찍었구나" 등의 댓글을 달았다.한편 이찬원은 1996년생으로 30세이며 JTBC '톡파원 25시', KBS2 '불후의 명곡', '신상출시 편스토랑', '셀럽병사의 비밀' 등에서 MC로 활약 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr