15일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

15일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=SBS Plus·ENA 광수와 옥순은 1대1 대화에서 자연스러운 케미를 보여준다. 두 사람은 데이트 취향부터 일상적인 이야기까지 다양한 주제로 대화를 이어가며 공감대를 넓혀간다. 특히 광수는 "걸리는 거 없으면 나한테 와"라고 말하며 적극적으로 호감을 표현하고, 옥순은 "뭐야? 왜 이렇게 잘해?"라며 웃음을 보인다. 이를 지켜본 3MC는 "1대1에 강하다", "저런 코드가 맞는 게 중요하다"고 반응한다. 광수와 옥순은 1대1 대화에서 자연스러운 케미를 보여준다. 두 사람은 데이트 취향부터 일상적인 이야기까지 다양한 주제로 대화를 이어가며 공감대를 넓혀간다. 특히 광수는 "걸리는 거 없으면 나한테 와"라고 말하며 적극적으로 호감을 표현하고, 옥순은 "뭐야? 왜 이렇게 잘해?"라며 웃음을 보인다. 이를 지켜본 3MC는 "1대1에 강하다", "저런 코드가 맞는 게 중요하다"고 반응한다.

'나는 SOLO' 32기 상철이 복잡한 감정에 눈물을 쏟는다.오는 15일 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 4일 차를 맞아 적극적으로 자신의 감정을 표현하는 32기 돌싱남녀들의 모습이 공개된다.영숙과 순자 사이에서 고민하던 영식은 오랜 고심 끝에 마음을 정리한다. 그는 한 솔로녀를 찾아가 "더 고민할 건 없을 것 같다"며 솔직한 마음을 전한다. 이어 또 다른 솔로녀에게도 자신의 진심을 밝히며 선택에 대한 의지를 보여준다. 이를 지켜보던 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 "결정을 확실히 했네"라며 영식의 변화에 놀라워한다.반면 옥순에게 마음이 남아 있는 상철은 복잡한 심경을 감추지 못한다. 홀로 생각에 잠겨 있던 그는 자신을 걱정해 다가온 영철의 진심 어린 위로에 결국 눈물을 보인다. 이어진 인터뷰에서도 상철은 "고독하다. 지독하게 고독하구먼"이라며 착잡한 심정을 털어놓는다. 과연 상철이 옥순을 향한 마음을 정리할 수 있을지, 아니면 다시 한번 직진에 나설지 관심이 쏠린다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr