사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 32기 영호와 순자가 '마님과 돌쇠'라는 독특한 역할극 미션 속에서 서로의 현실적인 조건과 재혼을 향한 진지한 가치관을 공유하며 핑크빛 기류를 형성했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 32기_상주를 벗어나고 싶은 마님에게 플러팅하는 돌쇠!'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 순자가 자신을 파트너로 부를 것을 미리 직감하고 있었다고 고백한 영호는 순자의 청순한 외모와 다정한 성격을 다각도로 칭찬하며 초반부터 분위기를 화끈하게 달궜다.이어 순자가 그동안 영식, 상철, 광수 등 다른 남성 출연자들과 두루 대화를 나누었다고 언급하자 영호는 은근한 서운함을 내비치면서도, 과거 자신이 순자를 위해 남몰래 챙겨주었던 핫팩 일화를 은근히 꺼내 들며 본인만의 다정다감한 면모를 적극적으로 어필했다.대화에서는 향후 거주지와 직업관에 대한 두 사람의 현실적이고 진지한 미래 계획이 오가 시청자들의 이목을 집중시켰다.현재 부모님과 함께 거주하며 상주에서 생활하고 있는 순자는 향후 서울을 비롯한 도시에서의 삶을 꿈꾸고 있다는 솔직한 바람을 털어놓았다. 이에 영호는 본인이 현재 직장에서 서울로 발령을 받는 것도 충분히 가능하다며 안심시켰고 한 걸음 더 나아가 미래의 상대방을 위해서라면 직업을 바꾸는 이직까지도 진지하게 고려할 수 있다며 거침없는 직진 태도를 보여 순자를 놀라게 했다.또한 순자는 자신의 출연을 진심으로 지지하고 응원해 준 소중한 자녀 이야기를 조심스럽게 공유하며, 재혼을 전제로 솔로나라에 방문한 만큼 이성을 만나는 데 있어 그 누구보다 신중하고 싶다는 내면의 깊은 생각을 밝혔다.영호는 순자의 조심스러운 마음에 깊이 공감하면서도, 순자가 다른 남성 출연자들과 다정하게 대화하는 모습을 볼 때마다 남모를 질투심을 강하게 느꼈다며 앞으로 남은 기간 동안 더욱 적극적이고 치열하게 다가가겠다는 굳은 의지를 피력했다.두 사람은 식사를 이어가는 과정에서도 연신 알콩달콩한 장면을 연출하며 설렘을 유발했다. 식사 도중 유독 더위를 느끼며 힘들어하는 순자를 발견한 영호는 손수 더위를 식혀주는 등 살뜰하게 챙기는 모습을 보였고 식사를 모두 마친 후에는 서로 식사 비용을 계산하겠다며 귀여운 실랑이를 벌이는 다정한 모습으로 일정을 훈훈하게 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr