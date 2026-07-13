양유진이 '아파트'에서 허윤경의 친구로 출연했다. / 사진='아파트' 방송 캡쳐

'아파트'가 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분에 방송된다. / 사진='아파트' 방송 캡쳐

배우 양유진이 '아파트'에서 현실적인 친구 캐릭터를 선보였다.지난 11일과 12일 방송된 '아파트' 1, 2회에서 양유진은 강하리(하윤경 분)의 오랜 친구 하영주 역을 맡아 거침없는 말투와 따뜻한 면모를 오가는 연기를 펼쳤다.하영주는 첫 등장부터 강하리와의 관계를 보여줬다. 초등학교 운동회에서 아이의 엄마인 척 역할 대행을 하는 강하리를 멀리서 지켜보던 하영주는 김밥을 먹으며 복잡한 표정을 지었다. 친구가 위태로운 상황을 이어가고 있다는 걸 알면서도 쉽게 나서지 못하는 마음을 양유진은 눈빛과 표정으로 표현했다.이후 하영주는 강하리에게 현실적인 조언을 건네며 존재감을 보여줬다. 로펌에 취직했다고 거짓말하고 생활비까지 책임지는 강하리에게 "일 더 커지기 전에 언니한테 이실직고해"라고 말하며 걱정하는 모습을 보였다. 직설적인 말투 속에서도 친구를 생각하는 마음이 담겼고, 두 사람의 자연스러운 티키타카도 이어졌다.강하리가 결혼식 신부 역할 대행 중 박해강(지성 분)과 입을 맞췄다고 털어놓은 장면에서도 하영주의 성격이 나타났다. 하영주는 "첫 키스냐?"라고 장난을 치면서도 "그 남자 아니었으면 언니한테 줄 월급 못 맞췄어. 이번 달은 또 어떻게 할 거야?"라고 현실적인 걱정을 내비쳤다.이어 "솔직하게 말하고 한 번 더 도와달라고 그래"라고 조언하며 친구를 향한 진심을 전했다. 양유진은 툭툭 내뱉는 말속에 따뜻함을 담아 하영주의 츤데레 매력을 보여줬다.'아파트'는 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr