'강회장' 고혜진 감독이 최고 시청률 13.6% 기록에 "과분한 사랑을 받았다"고 감사를 표했다. /사진제공=SLL, 코퍼스코리아

'강회장' 고혜진 감독이 결말을 향한 호불호에 대해 입 열었다. /사진제공=SLL, 코퍼스코리아

'강회장' 고혜진 감독이 배우들을 향한 고마움을 전했다. /사진제공=SLL, 코퍼스코리아

'강회장' 고혜진 감독이 후반부 '김부장'과의 경쟁에 대한 솔직한 속내를 털어놨다. /사진제공=SLL, 코퍼스코리아

첫 메인 연출작으로 시청률 3배 상승을 이끌어낸 고혜진 감독이 작품을 무사히 마친 소감을 밝혔다. 강력한 주말극 경쟁작의 공세와 편성 채널의 외적인 리스크 속에서도 유종의 미를 거뒀지만, 연출자로서 남은 아쉬움과 결말을 둘러싼 시청자들의 호불호 섞인 반응에 대해서도 솔직하게 고백했다.13일 서울 상암동의 한 카페에서 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'(이하 '강회장')을 연출한 고혜진 감독을 만났다. '강회장'은 대기업 최성그룹 회장 강용호(손현주 분)가 사고로 20대 축구 선수 황준현(이준영 분)의 몸에 들어가 원치 않는 2회차 인생을 살게 되며 벌어지는 이야기를 담은 영혼 체인지 드라마다. JTBC에서 최고 시청률 26.9%를 기록한 '재벌집 막내아들' 원작가 산경이 쓴 동명의 웹소설이 원작이다.'강회장'은 시청률 3.7%로 출발해 입소문을 타며 꾸준한 상승세를 이어갔고, 마지막회에서 13.6%를 기록하며 유종의 미를 거뒀다. 고혜진 감독은 과분하고 꿈만 같은 시청률이라며 "원하던 것보다 2배 정도 높게 나와서 실감이 안 난다. 첫 메인 연출작이라 첫술에 배부를 수 없으니 7~8%만 나와도 좋겠다고 생각했는데, 시청자분들이 이렇게까지 좋아해 주실 줄은 예상 못 했다"고 밝혔다.마지막회 결말을 두고 호불호가 갈린 것에 대한 속내도 털어놨다. 황준현과 있지(ITZY) 류진의 영혼이 바뀌며 마무리되는 엔딩에 대해 고 감독은 "유쾌하게 웃으며 끝내는 게 목적이라 처음과 끝을 영혼 체인지 박치기로 마무리 한 거였는데, 생각보다 시청자들이 황준현 캐릭터에 마음을 많이 주셨더라. 우리가 너무 가볍게 생각했던 것 같다"고 말했다.그동안 온갖 악행을 저지르던 빌런들의 파멸과 개과천선이 급작스럽다는 반응에 대해서는 "창작자의 욕심이었고, 나의 미숙함이었다"며 "강용호가 원래 몸으로 돌아온 뒤 아내 조선희(윤유선 분)와 만나는 장면이 있었으면 좋았을 텐데 넣지 못한 게 아쉽다. 강용호의 순정 멜로를 시청자들이 좋아해 주실 줄 예상하지 못했다. 쓴소리도 좋은 양분이라고 생각하고 있다"고 덧붙였다.고 감독은 작품을 함께 완성한 배우들을 향한 든든함을 내비쳤다. 먼저 손현주에 대해 그는 "1부에서 무게감과 집중력으로 톤을 잡아주지 않았다면 뒷이야기에 힘이 실리지 않았을 거다. 매일 아침 1시간씩 피부에 좋지 않은 백발 특수분장을 견뎌주셨다"고 고마워했다.타이틀롤을 맡았던 이준영에 대해서는 "말해 뭐하나. 제일 장면도 많고 두 작품을 오가며 촬영하느라 힘들었을 텐데, 싫은 소리 한 번을 안 했다. 한 순간도 나태해지지 않고 불사르겠다는 의지가 보였다. 정말 힘이 많이 됐고 최고의 파트너였다"고 칭찬을 아끼지 않았다.전혜진이 연기한 강재경은 고 감독의 '최애 캐릭터'였다. 고 감독은 "그녀의 연기를 원래도 좋아했지만, 이번에 더욱 좋은 배우라고 느꼈다. 편집 순서에 대해 의견이 달랐던 장면이 있는데, 그녀가 제시한 방식이 훨씬 좋았다. 그녀에게 사랑에 빠져서 헤어나오지 못하고 있다"고 애정을 보였다.'강회장'은 종영을 4회 앞두고 SBS 금토드라마 '김부장'과 토요일에 시간대가 맞붙었다. '김부장'은 2회 만에 15.7%를 기록하며 '강회장' 10회 시청률(10.4%)을 단번에 넘어섰다. '김부장'의 폭발적인 흥행에 '강회장' 시청률 상승세에 제동이 걸리기도 했다.이에 대해 고 감독은 "토요일에 영향이 있긴 했지만, 이 시간대에 TV를 틀어서 시청하는 전체 파이가 늘어난 것이라 생각하려 했다. 시청률 그래프가 넘어오는 걸 보면서 최대한 좋은 영향이었겠거니 생각하려고 했다"고 털어놨다.최근 JTBC를 둘러싼 회생 절차 사태 속 안팎의 시선에 대한 우려와 부담감에 대해서도 말했다. 고 감독은 "기쁨과 걱정이 동시에 오갔다. 채널에 대한 우려 때문에 시청자분들이 작품을 보는데 방해가 될까 봐 걱정이 되긴 했다"고 말했다. 내부 분위기에 대해서는 "잘 모르겠다. 이야기를 많이 나눌 시간이 없었다. 채널에 관한 건 내가 어떻게 할 수 있는 게 아니니까 '앞으로 나는 어떤 대본을 봐야 하지'에 대한 고민이 더 컸다. 무사히 끝낼 수 있었던 게 천만다행이고 운이 좋았다고 생각한다"고 덤덤하게 말했다.예능·드라마 조연출을 거쳐 지난해 영화 '하얀 차를 탄 여자'로 연출 데뷔를 치른 고 감독에게 '강회장'은 첫 메인 드라마 연출작이다. 그는 "내가 좋아하는 작품은 장르가 명확하다. 그런데 '강회장'은 스릴러, 가족물, 로코를 왔다갔다 한다. 이걸 정신없다고 생각하지 않을까 우려가 있었는데, 다행히 잘 봐주셨더라. 오히려 시청자들은 다양한 볼거리를 좋아한다는 걸 배웠다. 일관성이 있어야 한다는 강박을 깨게 해준 작품"이라며 애정을 보였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr