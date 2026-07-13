고혜진 감독이 '김부장'과의 맞대결에 대한 생각을 밝혔다./사진제공=SLL, 코퍼스코리아

'신입사원 강회장' 고혜진 감독이 최고 시청률 22.3%를 기록한 SBS '김부장'과 후반부에 맞붙었던 소감을 밝혔다.13일 서울 상암동의 한 카페에서 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'(이하 '강회장')을 연출한 고혜진 감독을 만났다. '강회장'은 대기업 최성그룹 회장 강용호(손현주 분)가 사고로 20대 축구 선수 황준현(이준영 분)의 몸에 들어가 원치 않는 2회차 인생을 살게 되며 벌어지는 이야기를 담은 영혼 체인지 드라마다. JTBC에서 최고 시청률 26.9%를 기록한 '재벌집 막내아들' 원작가 산경이 쓴 동명의 웹소설이 원작으로, '막장 대모' 김순옥 작가가 크리에이터로 참여했다.'강회장'은 시청률 3.7%로 출발해 입소문을 타며 꾸준한 상승세를 이어갔다. 마지막회에서 13.6% 시청률을 기록하며 유종의 미를 거뒀다. 고혜진 감독은 과분하고 꿈만 같은 시청률이라며 "원하던 것보다 2배 정도 높게 나와서 실감이 안 난다. 첫 메인 연출작이라 첫술에 배부를 수 없으니 7~8%만 나와도 좋겠다고 생각했는데, 시청자분들이 이렇게까지 좋아해 주실 줄은 예상 못 했다"고 벅찬 소감을 밝혔다.'강회장'은 종영을 4회 앞두고 SBS 금토드라마 '김부장'과 토요일에 시간대가 맞붙었다. '김부장'은 2회 만에 15.7%를 기록하며 '강회장' 10회 시청률(10.4%)을 단번에 넘어섰다. '김부장'의 폭발적인 흥행에 '강회장' 시청률 상승세도 제동이 걸렸다. 이에 대한 속상함도 있었을 것 같다는 말에 고혜진 감독은 "토요일에 영향이 있긴 했지만, 이 시간대에 TV를 틀어서 시청하는 전체 파이가 늘어난 거니까. SBS에서 JTBC로 시청률 그래프가 넘어오는 걸 보면서 최대한 좋은 영향이었겠거니 생각하려고 했다"고 솔직한 속내를 털어놨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr