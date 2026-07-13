'내일도 출근!' 7회 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=tvN

'내일도 출근!' 7회 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=tvN

'내일도 출근!' 서인국과 박지현이 비밀 연애 중 예상치 못한 위기를 맞는다.tvN 월화드라마 '내일도 출근!'은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤)박지현 분)이 까칠한 직장 상사 강시우(서인국 분)와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어가는 이야기를 그린다.지난 방송에서는 강시우와 차지윤이 오해를 풀고 서로의 마음을 확인하며 연인으로 발전했다. 강시우는 차지윤에게 진심을 고백했고, 차지윤 역시 자신의 마음을 전하며 두 사람은 첫 키스를 나눴다. 이와 함께 사내 비밀 연애의 시작을 알렸다.tvN '내일도 출근!' 7회 스틸에는 길거리 데이트에 나선 강시우와 차지윤의 모습이 담겼다. 회사 밖에서 편안한 차림으로 손을 맞잡은 두 사람에게서는 연인이 된 뒤 한층 가까워진 분위기가 느껴진다.또 다른 스틸에서는 두 사람이 직장 동료 윤노아(강미나 분)를 마주친 뒤 당황한 표정을 짓고 있어 눈길을 끈다. 이에 두 사람이 비밀 연애를 들키지 않은 채 위기를 넘길 수 있을지 관심이 쏠린다.'내일도 출근!' 7회는 이날 오후 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr