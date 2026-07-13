성한빈이 볼하트를 하고 있다./텐아시아 DB

가수 성한빈이 데뷔 3주년을 맞아 선한 영향력을 펼쳤다.성한빈은 지난 10일 데뷔 3주년을 맞아 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스에 1억 원의 기부금을 전달했다.이번 기부금은 굿네이버스 희망나눔꿈지원사업에 사용될 예정이다. 희망나눔꿈지원사업은 진로 교육과 장학금 지원을 통해 위기 가정 아동·청소년들이 경제적인 어려움으로 꿈을 포기하지 않고 자신의 미래를 자유롭게 그려나갈 수 있도록 돕는 일이다.이번 기부는 성한빈이 데뷔 3주년을 맞아 자신의 꿈을 이루는 과정을 함께 지켜봐 준 팬들에게 받은 사랑에 보답하고, 그 감사한 마음을 보호가 필요한 아동·청소년들과 나누고자 마련됐다. 성한빈은 팬들의 응원 덕분에 꿈을 이룰 수 있었다고 생각하는 만큼, 도움이 필요한 아이들의 꿈을 응원하는 데 전하고자 기부를 결정했다.한편, 성한빈은 2023년 Mnet 서바이벌 프로그램 '보이즈 플래닛'을 거쳐 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버로 데뷔했다. 팀의 리더인 성한빈은 최근 팬들과 함께한 단독 생일 파티를 성황리에 마무리했다. 내달 19일 제로베이스원의 일본 두 번째 EP '회귀러브(回帰LOVE)'를 발매하며 글로벌 활동을 이어갈 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr