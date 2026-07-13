‘최우수산’에 리센느 멤버들이 출연했다./사진제공=MBC

‘최우수산’에 리센느 멤버들이 출연했다./사진제공=MBC

‘최우수산’이 7회 연속 1%대 시청률을 기록했다.지난 12일 방송된 MBC ‘최우수산’ 8회에서는 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형이 최우‘수산’의 셰프로 변신한 가운데, 첫 번째 손님 리센느 리브, 메이, 제나가 게스트로 출연했다. 시청률은 전국 기준 1.6%를 기록했다.최우‘수산’ 콘셉트로 진행된 이날 방송에서 멤버들은 30만 원으로 신선한 수산물을 공수했다. 영업 전 메인 셰프 장동민이 해물라면, 주방 서열 3위 붐이 오징어볶음 덮밥을 만들어 요리 비법을 전수하러 온 정호영과 함께 맛있는 직원 식사를 했다.소라 무침, 새우튀김, 도미와 광어회, 광어 묵은지 초밥, 오징어볶음, 매운탕까지 풀 코스를 계획한 멤버들은 정호영의 가르침을 받으며 본격적인 영업 준비에 돌입했다.‘역주행 신화’의 아이콘이자 영상 콘텐츠 평균 조회 수가 무려 500만 회에 달하는 리센느 리브, 메이, 제나가 최우‘수산’을 방문했다. 메이는 프로그램 출연 제의가 많아진 것을 전과 달라진 점으로 꼽으며 “‘최우수산’에 출연하게 됐다고 했을 때도 ‘우리가 많이 성장했구나’라고 느꼈다”고 말했다.멤버들은 명절에 만난 조카에게 궁금한 게 많은 삼촌처럼 리브, 메이, 제나를 대해 친숙한 분위기를 발산했다. 허경환은 리센느를 잘 알고 있어 남다른 관심을 보였고, 딸이 있는 장동민은 회를 좋아하는 메이의 취향대로 회를 추가로 썰어주는 등 훈훈함을 자아냈다.막내 제나는 리센느 언니 멤버들의 꼰대 순위 1위는 원이, 2위는 리브, 3위는 미나미라고 밝혔다. 제나는 원이가 무언가를 할 때 ‘막내가 가자’, ‘막내가 하자’는 말을 많이 하고 리브와 미나미가 옆에서 동조한다고 밝혔다.최우‘수산’의 모든 음식을 맛본 리센느 멤버들은 각자의 1등 메뉴를 골랐다.리브는 허경환의 광어 묵은지 초밥, 메이는 유세윤의 소라 무침, 제나는 붐의 오징어볶음을 1등으로 꼽았다. 메인 셰프 장동민이 한 표도 받지 못해 멤버들의 놀림을 받았지만 “맛있게 다 잘 먹었다니 좋다”고 말했다.한편, '최우수산'의 첫 기획의도는 산속에서 펼쳐지는 각종 미션을 통해, 정상을 향한 처절한 경쟁을 펼치는 국내 최초 생고생 산중 버라이어티를 표방했다. 그러나 1%대 시청률 부진을 겪으면서 '최우수산'은 등산 소재를 내려놓고 기획의도를 1.5인자들의 예능 정상 정복기도 바꿨다. 총 5부작 파일럿 기간을 마친 프로그램은 7회를 연장했다. 현재 3회분이 방송됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr