배우 이동건이 틱톡 라이브 방송에 도전한 가운데, 동료 배우들과 재회했다./ 사진=틱톡 라이브 캡쳐

배우 이동건이 틱톡 라이브 방송에 도전한 가운데, 동료 배우들과 재회했다./ 사진=틱톡 라이브 캡쳐

배우 이동건이 틱톡 라이브 방송에 도전한 가운데, 동료 배우들과 재회했다.이동건은 지난 10일 두 번째 틱톡 라이브를 진행했다. 방송 초반에는 "팬클럽 가입 감사합니다", "레벨업 축하드립니다" 등 틱톡 라이브에서 자주 쓰이는 표현도 어색해하며 아직은 낯선 모습을 보였다. 팬들과 이야기를 나누던 그는 "작년 장마에는 저희 카페가 피해를 많이 봤는데 올해는 그런 걱정은 없다"며 제주에서 운영 중인 카페 근황도 전했다.분위기가 달라진 건 '매치'가 시작된 뒤였다. 배우 강래연이 가장 먼저 등장했고, 이어 양예승과 한채영이 차례로 방송에 합류했다. 익숙한 얼굴들을 만난 이동건은 한층 편안한 표정으로 대화를 이어갔다.세 사람은 이동건에게 틱톡 라이브 시스템을 알려주며 방송을 도왔고, 다른 방송자가 후원을 받을 때마다 함께 박수를 치며 축하하는 등 화기애애한 분위기를 만들었다. 이후에는 배우 서준영과 매치를 진행했고, 서준영이 홍경인과 가수 김민우를 연결하면서 네 사람은 서로의 근황을 나누며 짧은 담소를 이어갔다.앞서 이동건은 지난 8일 첫 틱톡 라이브를 시작하며 "한국뿐 아니라 해외 팬들과도 실시간으로 만날 수 있는 좋은 기회인 것 같아 시작하게 됐다"고 밝힌 바 있다. 최근에는 제주에서 운영 중이던 카페의 영업 중단 소식을 전하며 근황을 알리기도 했다.한편 이동건은 배우 조윤희와 2017년 결혼해 딸을 얻었지만 2020년 이혼했다. 최근에는 JTBC '이혼 숙려캠프' 합류 소식을 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr