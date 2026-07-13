밴드 QWER / 사진제공=쓰리와이코프레이션

밴드 QWER의 두 번째 투어 'ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!' 포스터. / 사진제공=3Y CORPORATION

밴드 QWER(큐더블유이알)이 두 번째 아시아 투어 개최 소식과 함께 케이팝잇 보드 글로벌 라이즈 차트 정상에 올랐다. 불과 이틀 전만 해도 20위권 밖에 머물렀던 만큼 이번 상승세는 이번 주 가장 눈에 띄는 순위 변화 중 하나로 평가된다.글로벌 K팝 분석 지표 케이팝잇 보드에 따르면 QWER은 7월 13일 글로벌 라이즈 차트에서 파워 지수(PWR_GL) 57점을 기록하며 1위를 차지했다. 파워 지수는 음원 차트 성적과 소셜미디어 활동, 뉴스 언급량 등을 종합해 아티스트의 전반적인 화제성과 상승세를 분석하는 지표다.QWER은 이번 주 해외에서 가장 주목받는 K팝 아티스트 순위에서도 8위에 이름을 올리며 글로벌 관심도를 입증했다.상승세의 배경에는 지난 12일 공식 SNS를 통해 공개된 두 번째 투어 'QWER 2nd TOUR 'ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!'' 개최 소식이 있다. 공개된 포스터에는 기타 모양의 로켓이 우주를 향해 날아오르는 모습과 함께 네 멤버를 상징하는 고양이 캐릭터가 우주복을 입고 등장해 QWER 특유의 밝고 유쾌한 분위기를 담아냈다.이번 투어는 9월 12~13일 서울 공연을 시작으로 타이베이, 후쿠오카, 오사카, 도쿄, 쿠알라룸푸르, 방콕, 홍콩, 싱가포르 등 아시아 9개 도시에서 이어진다. 투어는 2027년 1월 싱가포르 공연으로 마무리될 예정이다.QWER은 지난해 첫 월드투어를 통해 북미와 아시아를 돌며 글로벌 팬덤을 넓혔다. 'ROCKET LAUNCH!!'라는 이름처럼 더 큰 무대와 더 많은 팬들에게 음악을 전하겠다는 포부를 담은 이번 투어는 발표 직후 온라인에서 큰 관심을 모았고, 이는 글로벌 라이즈 차트 1위로 이어지며 QWER의 가파른 상승세를 보여줬다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr