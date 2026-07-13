허남준이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

허남준_ ‘HEO’s NEXT’ 메인 포스터/사진제공=에이치솔리드

'북부대공 3대장'으로 불리는 배우 허남준이 데뷔 이래 가장 특별한 만남을 갖는다.오늘(13일) 소속사 에이치솔리드는 2026 허남준 팬미팅 ‘HEO’s NEXT?’의 개최 소식을 알렸다. ‘HEO’s NEXT?’는 팬들과의 소중한 첫 만남이자 서로에게 잊지 못할 여정의 시작이 되기를 바라는 의미의 공연. 새로운 페이지를 함께 열어갈 이번 만남은 모두의 다음(NEXT)을 향한 뜻깊은 발걸음이 될 예정이다. 내달 22일 오후 6시 서울 KBS 아레나에서 개최된다.함께 공개된 메인 포스터 속 허남준의 비주얼 역시 이목을 집중시킨다. 핏한 상의와 데님 점프수트가 매치된 스타일링의 그는 오토바이에 앉아 미소를 보인다. 허남준이 이번 팬미팅에서 선보일 다채로운 매력에 기대감이 한층 고조되고 있다.한편, 허남준은 최근 주연으로 활약한 드라마 ‘멋진 신세계’의 차세계 역을 통해 깊이 있는 매력을 아낌없이 발산했다. 이처럼 뜨거운 관심을 받으며 대세 행보를 이어가고 있는 허남준. 그의 첫 단독 팬미팅 역시 많은 이들의 관심과 기대가 집중되고 있는 가운데, ‘HEO’s NEXT?’ 티켓 예매는 온라인 예매처 티켓링크를 통해 단독 진행된다. 멤버십 선예매는 오는 23일 오후 8시에 시작되며, 일반 예매는 27일 오후 8시부터 오픈될 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr