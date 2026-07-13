이신기가 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 이신기가 플레노엔터테인먼트에 새 둥지를 틀었다.13일 플레노엔터테인먼트는 이신기와 전속계약 소식을 전하며 든든한 파트너로서 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다. 소속사 측은 “선 굵은 연기와 독보적인 캐릭터 소화력을 지닌 이신기와 한 식구가 되어 기쁘다”며 “아낌없는 지원을 바탕으로 이신기가 다채로운 작품을 통해 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 다방면에서 최선을 다할 것”이라고 말했다.2018년 OCN 드라마 ‘신의 퀴즈: 리부트’로 데뷔한 이신기는 JTBC ‘보좌관 1, 2-세상을 움직이는 사람들’과 영화 ‘죽지 않는 인간들의 밤’, ‘레인’을 통해 드라마와 스크린을 오가는 행보를 시작했다. 이어 tvN ‘메모리스트’, JTBC ‘런 온’, KBS 2TV ‘드라마 스페셜-통증의 풍경’ 등 다채로운 작품에 출연했고, ‘통증의 풍경’으로 그리메상 신인연기자상을 수상했다.이후 디즈니+ ‘최악의 악’에서 칼잡이 서종렬 역으로 이름을 알린 이신기는 넷플릭스 ‘경성크리처’, SBS ‘커넥션’, MBC ‘이토록 친밀한 배신자’ 등 화제작에 연달아 출연했다. 특히, 지난해 JTBC ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’의 도진우 역에 이어 최근 tvN ‘대한민국에서 건물주 되는 법’의 장의사 역을 통해서도 안정적인 캐릭터 소화력을 선보였다.스크린 및 공연, 예능 등 다방면에서의 활약도 이어졌다. 영화 ‘드림’, ‘휴민트’에서 안정적인 면모를 보여줬고, 뮤지컬 ‘신흥무관학교’, ‘길’에 출연해 무대 기량을 펼쳤다. 또한 JTBC 예능 ‘뭉쳐야 찬다 4’에 출연해 친근한 매력을 자랑했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr