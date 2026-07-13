이찬원이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

JTBC ‘톡파원 25시’

오늘(13일) 방송되는 JTBC ‘톡파원 25시’는 ‘인도 콜카타, 바라나시’, ‘여름방학 특집 수학여행 in 서울’으로 꾸려진다. 특별 게스트로 한국을 사랑하는 프랑스인 파비앙이 함께한다.인도 여행은 출장 전문 톡파원 알파고가 나선다. 갠지스 강의 물길을 따라 찾은 곳은 콜카타로, 유튜버 육식맨도 인정한 인도 스트릿 푸드 체험에 나선다. 현지인의 손맛 가득한 음료를 맛본 알파고는 “온천물 맛이 난다”고 전한다.인도의 영적 수도 바라나시에서는 장례 문화를 엿볼 수 있는 화장터부터 매일 밤 강가에서 열리는 종교 의식, 발리우드 댄스를 직접 배워볼 수 있는 댄스 스튜디오까지 인도인들의 삶과 문화를 한층 가까이서 만나본다.또, 첫 동반 출장에 나선 김숙, 이찬원의 ‘여름방학 특집 수학여행 in 서울’이 공개된다. 이날 촬영에는 이찬원의 절친 황윤성과 관광통역안내사 자격증을 보유한 파비앙이 일일 선생님으로 함께해 서울의 아름다운 문화유산들을 소개한다.이들은 1957년 문을 연 궁중 요리 식당을 방문해 구절판부터 호박 식혜 빙과까지 화려한 궁중 음식의 세계에 푹 빠진다. 실제로 이찬원은 촬영 이후 대구에서 막창집을 운영하셨던 부모님을 모시고 재방문한 인증 사진을 공개하며 ‘진또배기 맛집’임을 입증한다.한편, 색다른 매력의 인도 여행부터 서울의 아름다운 문화유산 탐방까지 담아낼 JTBC '톡파원 25시' 217회는 오늘(13일) 저녁 8시 50분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr