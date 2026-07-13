배기성이 '조선의 사랑꾼 노래자랑'에 출연한다. / 사진제공=TV조선

배기성이 '조선의 사랑꾼 노래자랑'에 출연한다. / 사진제공=TV조선

가수 배기성이 '조선의 사랑꾼 노래자랑'에서 근황을 전한다.13일 방송되는 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼 노래자랑' 3부 선공개 영상에서 배기성은 "5개월째 오른쪽 귀가 들리지 않는 상태"라며 난청으로 어려움을 겪고 있다고 밝혔다. 이어 "5개월째 24시간 이명이 들린다. 사실 오른쪽에 계신 분들의 말은 거의 듣지 못하고 있다"고 털어놨다.배기성은 "최고의 성량과 컨디션을 보여드리지 못하는 점이 계속 마음에 걸린다"며 아쉬움을 보였다. 이어 그는 "그럴 일은 없겠지만, 오늘 무대가 제가 정말 사랑했던 선배님들 앞에서 노래할 수 있는 마지막 무대일 수도 있다는 생각이 든다"고 말하며 진심을 전했다. 배기성이 어떤 곡으로 결승 진출에 도전할지는 본 방송에서 공개된다.또 지난 방송에서 난청 사실을 고백한 배기성은 "의사 선생님이 6개월까지 청력이 돌아오지 않으면 장애 진단을 받을 수 있다고 했다"고 말했다. 이후 아내 이은비와 함께 개구리, 지네 등 각종 보양식을 챙겨 먹으며 회복에 힘쓰는 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.'조선의 사랑꾼 노래자랑'은 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr