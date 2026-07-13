룰라 출신 고영욱./SNS

그룹 룰라 출신 고영욱이 일본 AV 배우에 도전할 가능성이 있다.13일 고영욱은 자신의 계정에 "사람들 웃기면서 그저 즐겁게 살고 싶었는데…한국에선 직업 구하긴 힘들 거 같으니…"라고 적었다. 이어 "일본 남자 AV 배우가 부족하단 말을 어디선가 본 거 같은데… 법적으로 가능하다면…"이라고 덧붙였다.한편, 고영욱은 2013년 미성년자를 대상으로 한 성폭행 및 강제추행 혐의로 구속돼 징역 2년 6개월을 선고받았다. '전자발찌 1호 연예인'으로 알려져있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr