이영자가 조서형 셰프 결혼식에 참석했다. / 사진='이영자TV' 유튜브 캡쳐

이영자가 자신의 결혼에 대한 생각을 털어놨다. / 사진='이영자TV' 유튜브 캡쳐

방송인 이영자가 자신의 결혼식에 대한 생각을 털어놨다.지난 12일 유튜브 채널 '이영자 TV'에는 '대체 피로연 메뉴가 뭐길래?! 맛있는 축제 같던 셰프의 결혼식, 이영자의 생생한 미식 후기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이영자가 조서형 셰프의 야외 결혼식에 참석한 모습이 담겼다.이영자는 피로연장이 마음에 든다고 고백했다. 그는 "내 결혼식을 진짜"라며 끝말을 얼버무렸다. 그러면서 "결혼식 혼자 해도 된다. 꼭 뭐 누가 있어야 되는 건 아니지 않냐"라며 "뿌린 돈만 엄청 많다"고 토로했다.음식을 먹던 이영자는 셰프의 피로연은 다르다고 칭찬했다. 그러면서 "이런 걸 배워야 된다"며 "내가 칠순이나 팔순에 결혼할지"라고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr