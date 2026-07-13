그룹 에스파의 멤버 카리나가 '냉장고를 부탁해'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 에스파의 멤버 카리나가 '냉장고를 부탁해'에 출연했다. / 사진=JTBC

그룹 에스파의 멤버 카리나가 '냉장고를 부탁해'에 출연했다. / 사진=JTBC

그룹 에스파의 멤버 카리나가 다이어트 비결을 공개했다.지난 12일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 '냉부해')에는 그룹 에스파의 멤버 윈터와 카리나가 출연했다.방송에서 카리나는 "나는 급하게 찌고 급하게 빠지는 스타일"이라며 운을 뗐다. 이어 그는 "엄청 고무줄 몸무게라서 하루에 4kg도 쪄보고 같은 날 4kg이 빠진 적도 있다. 그냥 닥치는 대로 막 먹고 배를 두들겼는데 몸무게를 재보니까 4kg이 쪄 있더라. 다음 날 몸무게를 재야 해서 급하게 감량을 했다"고 말했다.살을 빼는 방법을 공개하기도 했다. 카리나는 "연습실에 히터를 틀어놓고 레깅스에 땀복, 후드 집업, 패딩까지 입고 5~6시간 동안 노래 100곡이 끝날 때까지 뛰었다. 집에 가서는 반신욕을 1시간 했다"고 밝혀 눈길을 끌었다.이에 안정환은 "수분을 쫙 빼는 거다"라고 설명했다. 그러자 카리나는 "그렇게 하면 사람이 축 처진다. 지금은 나이가 들어서 그렇게 먹지도 못하고 운동도 못 한다. 요즘은 비만 많이 와도 몸이 아프다"고 말해 웃음을 안겼다.이날 카리나는 자신의 신체 콤플렉스를 밝히기도 했다. 그는 "내가 팔이 좀 짧다. 팔을 접고 다녀서 모르시는데 키에 비해 짧다. 그래서 팔 짧은 사람을 잘 알아본다. 중학교 때까지 별명이 티라노였다"라고 회상했다.또 그는 "반에서 제일 키 작은 친구와 팔을 대봤는데 제가 더 짧더라. 내 키가 168㎝인데 그 친구는 140㎝대 친구였다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr