사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순이 여름 감성이 담긴 일상을 공개하며 시선을 사로잡았다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "평상시 잘 안 입는 스타일이라 어색하긴 하지만 더울 땐 집게핀으로 머리 대충 묶고 백화점이 최고 엄마가 이뿌다했던 영롱한 목걸이까지"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 29기 옥순은 우드 패널과 대리석 벽이 어우러진 백화점 내부에서 네이비 컬러 플리츠 원피스를 입고 단정한 분위기를 연출했다. 머리는 집게핀으로 자연스럽게 올려 묶었고 은은한 실버 목걸이와 블랙 토트백을 매치해 깔끔한 스타일을 완성했다. 한 손으로 머리카락을 정리하거나 시선을 옆으로 돌린 채 여유로운 표정을 짓는 모습이 차분하면서도 세련된 분위기를 더했다.이어진 사진에서 29기 옥순은 플리츠 디테일이 돋보이는 원피스와 목걸이를 가까이에서 보여주며 한층 우아한 매력을 드러냈다. 자연스럽게 손을 모은 자세와 편안한 시선이 어우러지며 담백한 일상의 분위기를 전했다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 우드 벽면에 걸린 커다란 핑크색 작품 앞에 서서 작품을 바라보고 있다. 뒤로 단정하게 묶은 헤어와 집게핀, 블랙 토트백이 함께 어우러졌고 차분한 실루엣이 공간의 분위기와 자연스럽게 조화를 이뤘다.마지막 사진에서 29기 옥순은 같은 작품 앞에서 카메라를 향해 은은한 미소를 지으며 포즈를 취했다. 네이비 원피스의 입체적인 플리츠 디자인과 블랙 토트백, 실버 목걸이가 깔끔하게 어우러졌고 핑크색 작품이 배경을 채우며 세련된 분위기를 한층 돋보이게 했다.게시물을 접한 팬들은 "오 진짜 이쁘당", "아름다우십니다", "너무 예뻐", "잘 어울려요요요", "진짜 우아하시다", "목걸이랑 가방 잘 어울려요" 등의 반응을 남기며 응원을 보냈다.앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별설이 나왔다.29기 영수는 자신의 계정에서 Q&A 시간을 가졌는데 한 네티즌이 29기 영수에게 여자친구에 대해 질문하자 29기 영수는 "그럴리가요"라고 답변해 현재 솔로임을 드러낸 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr