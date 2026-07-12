그룹 에스파의 멤버 카리나가 '냉장고를 부탁해'에 출연한다. / 사진=텐아시아 DB

'냉장고를 부탁해' 김풍이 역대급 비주얼의 요리를 선보인다. / 사진제공=JTBC '냉장고를 부탁해'

그룹 에스파 멤버 카리나의 냉장고가 공개된다.12일 방송하는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 음식에 진심인 아이돌 에스파 카리나의 냉장고로 15분 요리 대결이 펼쳐진다.첫 번째 대결에서는 카리나를 만화 속 주인공으로 만들어 줄 요리를 주제로 김풍과 박은영이 맞붙는다. 과거 'X꾸라지', '애벌레밥' 등 이미 엄청난 비주얼의 요리로 화제를 모았던 김풍의 참전에 카리나는 "제2의 'X꾸라지'를 기대한다. 오늘 역작을 만들어달라"며 기대를 드러낸다.김풍과 6번의 대결에서 모두 승리한 박은영은 "주제랑 상관없이 김풍은 이길 수 있다"며 전승 행진을 이어가겠다는 포부를 드러낸다. 이에 김풍은 카리나를 형상화한 요리를 만들겠다며 도전장을 내민다. 하지만 김풍은 요리 내내 정체를 알 수 없는 비주얼의 요리를 선보이며 현장을 술렁이게 했다는 후문이다.두 번째 대결에서는 지난주 예고편 공개 이후 화제를 모은 최현석, 손종원의 오른팔 셰프들과 함께하는 팀전이 펼쳐진다. 14년 관록의 팀워크를 자랑하는 최현석·김선엽 팀과, 도플갱어 비주얼로 눈길을 끈 손종원·우도희 팀이 맞붙는다.두 팀은 대결 내내 뚜렷한 개성으로 눈길을 사로잡는다. 최현석·김선엽 팀은 물 흐르듯 유연한 퍼포먼스로 시선을 집중시키는 한편, 손종원·우도희 팀은 30초 단위로 쪼갠 15분 타임테이블을 선보이는 등 철두철미한 모습으로 모두의 탄성을 자아낸다. 대결 도중 긴장한 우도희는 김성주의 질문에 예상치 못한 답변으로 웃음을 유발하고, 손종원은 "나는 처음에 대답도 못 했다"며 공감한다.'냉장고를 부탁해'는 매주 일요일 오후 8시 50분에 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr