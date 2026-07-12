그룹 에스파 멤버 카리나의 냉장고가 공개된다.
12일 방송하는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 음식에 진심인 아이돌 에스파 카리나의 냉장고로 15분 요리 대결이 펼쳐진다.
첫 번째 대결에서는 카리나를 만화 속 주인공으로 만들어 줄 요리를 주제로 김풍과 박은영이 맞붙는다. 과거 'X꾸라지', '애벌레밥' 등 이미 엄청난 비주얼의 요리로 화제를 모았던 김풍의 참전에 카리나는 "제2의 'X꾸라지'를 기대한다. 오늘 역작을 만들어달라"며 기대를 드러낸다.
김풍과 6번의 대결에서 모두 승리한 박은영은 "주제랑 상관없이 김풍은 이길 수 있다"며 전승 행진을 이어가겠다는 포부를 드러낸다. 이에 김풍은 카리나를 형상화한 요리를 만들겠다며 도전장을 내민다. 하지만 김풍은 요리 내내 정체를 알 수 없는 비주얼의 요리를 선보이며 현장을 술렁이게 했다는 후문이다. 두 번째 대결에서는 지난주 예고편 공개 이후 화제를 모은 최현석, 손종원의 오른팔 셰프들과 함께하는 팀전이 펼쳐진다. 14년 관록의 팀워크를 자랑하는 최현석·김선엽 팀과, 도플갱어 비주얼로 눈길을 끈 손종원·우도희 팀이 맞붙는다.
두 팀은 대결 내내 뚜렷한 개성으로 눈길을 사로잡는다. 최현석·김선엽 팀은 물 흐르듯 유연한 퍼포먼스로 시선을 집중시키는 한편, 손종원·우도희 팀은 30초 단위로 쪼갠 15분 타임테이블을 선보이는 등 철두철미한 모습으로 모두의 탄성을 자아낸다. 대결 도중 긴장한 우도희는 김성주의 질문에 예상치 못한 답변으로 웃음을 유발하고, 손종원은 "나는 처음에 대답도 못 했다"며 공감한다.
'냉장고를 부탁해'는 매주 일요일 오후 8시 50분에 방송한다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
12일 방송하는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 음식에 진심인 아이돌 에스파 카리나의 냉장고로 15분 요리 대결이 펼쳐진다.
첫 번째 대결에서는 카리나를 만화 속 주인공으로 만들어 줄 요리를 주제로 김풍과 박은영이 맞붙는다. 과거 'X꾸라지', '애벌레밥' 등 이미 엄청난 비주얼의 요리로 화제를 모았던 김풍의 참전에 카리나는 "제2의 'X꾸라지'를 기대한다. 오늘 역작을 만들어달라"며 기대를 드러낸다.
김풍과 6번의 대결에서 모두 승리한 박은영은 "주제랑 상관없이 김풍은 이길 수 있다"며 전승 행진을 이어가겠다는 포부를 드러낸다. 이에 김풍은 카리나를 형상화한 요리를 만들겠다며 도전장을 내민다. 하지만 김풍은 요리 내내 정체를 알 수 없는 비주얼의 요리를 선보이며 현장을 술렁이게 했다는 후문이다. 두 번째 대결에서는 지난주 예고편 공개 이후 화제를 모은 최현석, 손종원의 오른팔 셰프들과 함께하는 팀전이 펼쳐진다. 14년 관록의 팀워크를 자랑하는 최현석·김선엽 팀과, 도플갱어 비주얼로 눈길을 끈 손종원·우도희 팀이 맞붙는다.
두 팀은 대결 내내 뚜렷한 개성으로 눈길을 사로잡는다. 최현석·김선엽 팀은 물 흐르듯 유연한 퍼포먼스로 시선을 집중시키는 한편, 손종원·우도희 팀은 30초 단위로 쪼갠 15분 타임테이블을 선보이는 등 철두철미한 모습으로 모두의 탄성을 자아낸다. 대결 도중 긴장한 우도희는 김성주의 질문에 예상치 못한 답변으로 웃음을 유발하고, 손종원은 "나는 처음에 대답도 못 했다"며 공감한다.
'냉장고를 부탁해'는 매주 일요일 오후 8시 50분에 방송한다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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