사진 = 전종서 인스타그램

사진 = 전종서 인스타그램

사진 = 전종서 인스타그램

배우 전종서가 편안한 분위기의 거울 셀카를 공개하며 꾸밈없는 비주얼로 팬들의 관심을 모았다.전종서는 인스타그램에 "귀가"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진 속 전종서는 은은한 조명이 비치는 실내에서 스마트폰을 들고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 화이트 셔츠 형태의 상의 안으로 버건디 컬러 레이스 디테일이 더해진 이너가 자연스럽게 드러났으며 머리는 단정하게 묶고 양옆으로 가닥을 내려 차분한 분위기를 완성했다. 작은 골드 이어링을 착용한 모습과 담담한 표정이 어우러지며 자연스러운 매력을 더했다.이어진 사진에서 전종서는 정면을 바라본 채 스마트폰으로 얼굴을 가린 거울 셀카를 남겼다. 손가락에는 살색 밴드가 붙어 있으며 또렷한 눈매와 은은한 메이크업이 깔끔한 인상을 전했다. 따뜻한 톤의 배경과 화이트 상의가 어우러져 편안한 분위기를 자아냈다.다른 사진에서 전종서는 얼굴을 가까이 담은 셀카를 공개했다. 카메라를 향해 입술을 살짝 내민 표정을 짓고 있으며 옆으로 정리한 머리와 작은 골드 이어링, 자연스럽게 빛나는 피부가 클로즈업 속에서도시선을 끌었다.이를 본 팬들은 "갓쫑서", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "배우님 화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "멋져요" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생으로 32세인 전종서는 최근 오컬트 미스터리 영화 '바위'에 출연한다는 소식을 알려 눈길을 끌었다. 영화 '바위'는 '청하면 들어준다'는 깊은 산속 거대하고 영험한 바위의 비밀을 파헤치는 한국형 오컬트 미스터리로 극 중 전종서는 의문의 죽음을 당한 동생 사건을 계기로, 가족을 잠식하기 시작한 미스터리를 파헤치는 희진 역을 맡았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr