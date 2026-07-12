전현무가 산페드로의 미쉐린 레스토랑을 방문한다. / 사진=텐아시아 DB

'사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 방송된다. / 사진 제공=KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'

이경규가 전현무, 정호영의 호화 미식 투어에 분노했다.12일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 멕시코풍 신메뉴 개발을 위해 시장 조사에 나선 이경규·양준혁 팀과 전현무·정호영 팀의 상반된 미식 투어가 공개된다.이경규와 양준혁은 몬테레이의 40년 전통 맛집을 찾아 지역 대표 음식인 염소고기 '카브리토' 바비큐를 맛본다. 정겨운 현지 음식에 만족하던 것도 잠시 전현무와 정호영의 탐방 영상이 공개되자 분위기는 반전된다.전현무와 정호영은 '몬테레이의 청담동'으로 불리는 산페드로의 미쉐린 레스토랑을 방문한다. 메인 셰프는 정호영을 단번에 알아보고 반갑게 인사를 건네는가 하면, 정성껏 준비한 코스 요리를 차례로 선보인다. 이를 지켜보던 이경규는 놀라움을 감추지 못한다.이어 멕시코 셰프가 '흑백요리사' 시즌2를 언급하며 정호영을 소개하고, 전현무와 정호영이 6가지 코스 요리를 즐기는 모습이 공개되자 이경규의 질투심은 더욱 커진다. 그는 "음식이 저렇게 다양하게 나온다고? 우리는 그냥 통째로 갖다 주던데?"라며 놀란 데 이어 "내가 저기 갔어야 된다. 열받아 죽겠다"고 버럭해 웃음을 자아낸다.전현무는 '남자의 자격' 시절 이경규와의 일화도 공개한다. 그는 "당시 경규 형 때문에 소화제를 달고 살았다"며 "가장 많이 들은 말이 '쓸데없는 소리 좀 하지 마', '말 같지도 않은 소리 하고 있어'였다"고 털어놓는다.'사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr