가수 환희가 '살림남'에 출연했다. / 사진제공=KBS 2TV '살림남'

가수 환희가 어머니와의 특별한 일상을 공개했다. / 사진제공=KBS 2TV '살림남'

'살림남' 환희 어머니가 생애 첫 사회생활에 나섰다.지난 11일 방송된 KBS 2TV '살림남'에는 개그우먼 조혜련이 스페셜 게스트로 출연했다. 이날 방송에서는 74세에 생애 첫 아르바이트에 도전한 환희 어머니의 사연이 공개됐다.환희 모자는 '살림남' 출연 4개월 만에 한층 가까워진 모습을 보였다. 그러나 예고 없이 어머니 집을 찾은 환희는 평소와 달리 냉랭한 반응에 당황했다. 집안일도 손에 잡히지 않을 만큼 무기력한 모습을 보이던 어머니는 애써 괜찮은 척했지만, 환희는 "분명 무슨 일이 있는 것 같았다"며 걱정을 감추지 못했다.그러던 중 걸려온 전화를 대신 받은 환희는 어머니가 자신과 형에게도 알리지 않은 채 아르바이트 면접을 봤다가 불합격했다는 사실을 알게 됐다. 그는 "돈이 부족하면 나에게 이야기하라고 하지 않았냐"며 "나와 형도 모르게 일을 알아보고 다녔다는 사실에 조금 배신감을 느꼈다"고 털어놨다.이에 어머니는 "'살림남'을 하면서 처음으로 내 이름으로 돈을 벌었을 때 '내 인생도 인생이구나'라는 생각이 들었다"며 "평생 자식들 뒷바라지만 하며 살았는데 제주도에 다녀온 뒤부터는 어디든 나가보고 싶다는 마음이 생겼다. 손주들에게 작은 것이라도 해줄 수 있는 사람이 되고 싶었다"고 진심을 전했다.환희는 이후 친형과 대화를 나누며 생각이 달라졌다. 형은 "지금까지 자식들만 바라보고 살아온 어머니가 사회생활을 해보겠다고 마음먹은 것을 막을 필요는 없을 것 같다. 새로운 전환점으로 생각했으면 좋겠다"고 조언했고, 환희 역시 "내가 어머니를 너무 붙잡고 있었던 건 아닌지 돌아보게 됐다"고 말했다.이후 환희는 어머니와 함께 시니어 일자리 상담센터를 찾았다. 어머니는 기름집과 카페에서 일일 체험에 나섰고, 처음 접하는 사회생활에도 먼저 사람들에게 다가가며 적극적으로 일을 배웠다. 동료들과 자연스럽게 어울리는 모습도 눈길을 끌었다. 이어진 카페 체험에서는 환희가 첫 손님을 자처해 일부러 주문을 계속 바꾸며 어머니를 당황하게 했다. 예상치 못한 주문 공세에 어머니는 진땀을 흘렸고, 환희의 장난기 어린 모습은 웃음을 자아냈다.74년 만에 처음 사회생활을 경험한 어머니는 "오늘 너무 좋았다. 이렇게 밖에 나와 보니 삶이 이런 것이구나 느꼈다"며 "힘든 노동도 즐겁게 느껴졌고, 정말 일을 해보고 싶다는 마음이 더 커졌다"고 벅찬 소감을 전했다. 이를 지켜본 환희는 "어머니가 사회에 나와 해보고 싶었던 일을 하는 모습을 보면서 나이가 전부가 아니라는 걸 느꼈다. 어머니에게도 열정이 있었다"며 "앞으로 하고 싶은 일을 마음껏 하실 수 있도록 응원하고 싶다"고 말해 감동을 더했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr