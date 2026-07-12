사진 = 김연아 인스타그램

사진 = 김연아 인스타그램

사진 = 김연아 인스타그램

김연아가 편안한 일상 속 다양한 순간을 공개하며 자연스러운 매력으로 팬들의 시선을 사로잡았다.김연아는 최근 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 사진 여러 장을 올렸다.사진 속 김연아는 따뜻한 조명이 감도는 카페에서 화이트 머그컵을 손에 든 채 미소를 머금고 있다. 블랙 아우터를 입고 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습이 차분한 분위기를 더했고 테이블 위 식기와 잔이 어우러진 공간은 편안한 일상을 그대로 담아냈다.이어진 사진에서 김연아는 거울 앞에 서 셀카를 남겼다. 화이트 블라우스에 데님 팬츠를 매치한 깔끔한 스타일을 선보였으며 긴 웨이브 헤어를 한쪽으로 자연스럽게 넘기고 화이트 숄더백을 착용해 단정하면서도 청순한 비주얼을 완성했다. 스트라이프 패턴의 스마트폰 케이스와 손가락에 착용한 반지도 눈길을 끌었다.다른 사진에서는 파란색 옷을 입은 검은색 반려견이 폭신한 방석 위에 엎드려 있는 모습이 담겼다. 반려견은 고개를 옆으로 돌린 채 편안한 표정을 짓고 있어 소소한 일상의 분위기를 전했다. 특히 이 장면에서 김연아가 발로 강아지를 쓰다듬어 웃음을 자아냈다.이를 본 팬들은 "강아지 너무 귀여워요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언니 일상사진 백만장 올려주세요", "강쥐 발로 쓰댬쓰댬하는거 너무 웃겨욬", "왜 연아는 귀엽지" 등의 댓글을 달았다.앞서 김연아와 포레스텔라 고우림은 3년간의 열애 끝에 2022년 결혼했다. 김연아는 1990년생이며 고우림은 1995년생으로 두 사람은 5살 차이가 난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr