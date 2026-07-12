사진 = 김연아 인스타그램
사진 = 김연아 인스타그램
김연아가 편안한 일상 속 다양한 순간을 공개하며 자연스러운 매력으로 팬들의 시선을 사로잡았다.

김연아는 최근 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 사진 여러 장을 올렸다.

사진 속 김연아는 따뜻한 조명이 감도는 카페에서 화이트 머그컵을 손에 든 채 미소를 머금고 있다. 블랙 아우터를 입고 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습이 차분한 분위기를 더했고 테이블 위 식기와 잔이 어우러진 공간은 편안한 일상을 그대로 담아냈다.

이어진 사진에서 김연아는 거울 앞에 서 셀카를 남겼다. 화이트 블라우스에 데님 팬츠를 매치한 깔끔한 스타일을 선보였으며 긴 웨이브 헤어를 한쪽으로 자연스럽게 넘기고 화이트 숄더백을 착용해 단정하면서도 청순한 비주얼을 완성했다. 스트라이프 패턴의 스마트폰 케이스와 손가락에 착용한 반지도 눈길을 끌었다.
사진 = 김연아 인스타그램
사진 = 김연아 인스타그램
다른 사진에서는 파란색 옷을 입은 검은색 반려견이 폭신한 방석 위에 엎드려 있는 모습이 담겼다. 반려견은 고개를 옆으로 돌린 채 편안한 표정을 짓고 있어 소소한 일상의 분위기를 전했다. 특히 이 장면에서 김연아가 발로 강아지를 쓰다듬어 웃음을 자아냈다.

이를 본 팬들은 "강아지 너무 귀여워요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언니 일상사진 백만장 올려주세요", "강쥐 발로 쓰댬쓰댬하는거 너무 웃겨욬", "왜 연아는 귀엽지" 등의 댓글을 달았다.
사진 = 김연아 인스타그램
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앞서 김연아와 포레스텔라 고우림은 3년간의 열애 끝에 2022년 결혼했다. 김연아는 1990년생이며 고우림은 1995년생으로 두 사람은 5살 차이가 난다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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