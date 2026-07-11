이미지 크게보기 사진 = tvN ‘도깨비 10주년 여행’

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‘도깨비 10주년 여행’에서 김고은이 10년 전 공유의 모습을 보고 감탄했다.11일 방송된 tvN ‘도깨비 10주년 여행’에서는 공유, 이동욱, 김고은, 유인나, 김병철, 이엘, 박경혜가 한자리에 모여 드라마 촬영 당시의 기억을 돌아봤다.이날 멤버들은 숙소 곳곳에 마련된 ‘도깨비’ 관련 물건들을 살펴보며 작품 속 장면들을 떠올렸다. 특히 포토 에세이를 함께 펼쳐보며 당시 촬영 순간과 캐릭터에 얽힌 이야기를 나눴다.김고은은 극 중 김신 역을 맡았던 공유의 모습을 담은 사진을 발견한 뒤 시선을 떼지 못했다. 사진 속 공유의 모습을 바라보던 김고은은 “진짜 잘생겼다”고 말하며 감탄했고, 옆에 있던 공유를 향해서도 같은 말을 건넸다.박경혜, 유인나 역시 공유의 사진을 본 뒤 “참 잘생겼다”며 공감해 현장 분위기를 훈훈하게 만들었다. 이어 김고은은 "용평 (스키장 촬영 때) 죽을 뻔 했다"라며 공유와 스키장에서 재회한 장면에서 추위 때문에 힘들었다고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr