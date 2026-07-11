가수 이찬원이 3대 기획사 오디션에서 탈락한 추억을 소환한다. / 사진=텐아시아DB

가수 이찬원이 3대 기획사 오디션에서 탈락한 추억을 소환한다. / 사진제공=KBS

가수 이찬원이 3대 기획사 오디션에서 탈락한 추억을 소환한다.11일 오후 6시 5분 방송되는 KBS2 예능 ‘불후의 명곡’(이하 ‘불후’) 764회는 부활의 40주년을 기념해 ‘불후의 명곡-아티스트 김태원 편’으로 꾸며진다. 이를 위해 강승윤, 김신의밴드, 육중완밴드, 이예지, 이승협&유회승(엔플라잉), 조째즈가 출격한다.이런 가운데 MC 이찬원이 '부활'과 뜻밖의 인연을 공개한다. 조째즈가 부활 8집의 타이틀곡이자 메가 히트곡인 'Never Ending Story'를 선곡 무대를 꾸미자 감동받은 이찬원은 추억 여행에 빠져든다.이찬원은 "중3 시절이었다. 3대 기획사 오디션에서 이 노래를 부르고 다녔다"라고 밝힌 뒤 "트로트 버전으로 불렀다가 똑 떨어졌다"라고 쓴웃음을 짓는다. 이후 꿈 많던 중3 찬또배기를 소환해 즉석에서 트로트 버전 'Never Ending Story'를 열창한다. 김신의는 "역시 어떤 노래도 트로트로 소화하는 실력이 독보적"이라며 엄지를 치켜든다.명품 보컬리스트들의 목소리로 다시 태어난 '부활'의 음악에 푹 빠진 이찬원은 "김태원 씨의 가사를 가만히 곱씹어 보면 음가 없이 가사만 봐도 눈물이 날 때가 있다"며 깊은 리스펙을 전한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr