배우 김민하가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 김민하(30)가 녹음을 즐긴다고 밝혔다./사진=SBS 파워FM

배우 김민하(30)가 녹음을 즐긴다고 밝혔다.10일 방송된 SBS 파워FM '박하선의 씨네타운'에는 영화 '하나 코리아'의 주연 배우 김민하와 김주령이 게스트로 출연했다.박하선은 김민하를 향해 "하루라도 대본을 안 보면 불성실하게 느낀다더라"고 운을 뗐다. 이에 김민하는 "나를 놔줘야 하는데, 아직은 안 된다"며 웃은 뒤 "그래도 쉬는 날에는 잘 쉬고 있다. 많은 분이 제 작품을 봐주시고 행복해하시는 만큼 나도 일하면서 행복한 것 같다"고 말했다.김민하는 "집에서 책 읽는 소리나 걷는 소리 같은 일상 소리를 녹음한다"며 "예전에 연애할 때는 손을 잡고 걸으면서 녹음한 적도 있다. 그러면 그때의 모습과 기억이 선명하게 떠오르는 것 같다"고 설명했다. 이어 "할머니 댁에 가면 항상 녹음을 켜놓는다"며 "같이 밥 먹는 소리도 너무 좋다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr