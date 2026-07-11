사진 = 신예은 인스타그램

사진 = 신예은 인스타그램

배우 신예은이 편안한 캐주얼 스타일과 환한 미소로 청순한 매력을 드러내며 눈길을 사로잡았다.신예은은 자신의 인스타그램에 "멋진 기차 탔지"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진에서 신예은은 화이트 티셔츠에 그레이 카디건을 걸치고 짧은 단발머리 스타일로 기차 객차 앞에 서 있다. 목걸이와 에코백을 함께 매치한 내추럴한 스타일링에 은은한 미소를 지으며 카메라를 바라보고 있으며 뒤편으로 'GUARD'라고 적힌 갈색 객차와 창문이 함께 담겨 편안하면서도 따뜻한 분위기를 자아냈다.이어 공개된 사진에서 신예은은 같은 장소의 벤치에 앉아 스마트폰을 손에 든 채 옆을 바라보고 있다. 기차 그림이 그려진 벽면을 배경으로 한 손을 얼굴 가까이에 올린 자연스러운 모습과 어깨에 멘 에코백이 어우러져 소박한 일상의 매력을 더했으며, 객차 특유의 분위기가 함께 담겨 한층 여유로운 느낌을 완성했다.이를 본 팬들은 "정말 전염성 있는 미소예요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "그냥 너무 예쁘고 완벽하고 귀엽고 깜찍하고 아름답고 단아하고 우아하고 아리땁고 매력적이고 사랑스럽고 발랄하고 싱그럽고 맑고 환하고 눈부셔", "미소가 너무 환해요" 등의 댓글을 달았다.한편 1998년생인 신예은은 28세로 넷플릭스 드라마 '더 글로리'에서 박연진(임지연 분)의 아역 시절을 연기하며 얼굴을 알렸다. 이후로도 드라마 tvN '정년이', JTBC '백번의 추억' 등에서 열연하며 많은 사랑을 받았고 최근 종영한 ENA 드라마 '닥터섬보이'에서 이재욱과 케미를 선보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr