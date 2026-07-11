사진 = 진기주 인스타그램

사진 = 진기주 인스타그램

사진 = 진기주 인스타그램

사진 = 진기주 인스타그램

배우 진기주가 꾸밈없는 일상을 담은 사진으로 특유의 사랑스러운 매력을 전했다.최근 진기주는 자신의 인스타그램에 "🥐🍉"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진에서 진기주는 화이트 컬러의 레이스 반소매 상의를 입고 자연스럽게 묶은 머리와 앞머리 스타일로 카메라를 바라보고 있다. 유리 벽을 배경으로 고개를 살짝 기울린 채 눈을 위로 굴려 장난기 있는 표정을 짓고 있으며 옅은 미소와 또렷한 보조개가 어우러져 밝고 편안한 분위기를 자아냈다.이어 베이커리 진열대 앞에서 다양한 빵을 바라보는 진기주의 모습도 공개됐다. 포장된 샌드위치와 여러 종류의 빵이 진열된 쇼케이스 앞에 몸을 기댄 채 양손을 모으고 옆을 바라보고 있으며 검은 가죽 시계와 내추럴한 스타일이 더해져 일상적인 순간에도 사랑스러운 매력을 드러냈다.또 다른 사진에서 진기주는 붉은색 음료를 앞에 두고 빨대를 문 채 눈을 크게 뜨고 옆을 바라보고 있다. 따뜻한 조명의 카페 내부와 베이커리 진열대가 함께 담긴 가운데 한 손으로 컵을 감싸 쥔 자연스러운 모습이 편안한 분위기를 더했다.마지막 사진에서 진기주는 같은 음료를 마시며 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 테이블에 팔을 기대고 빨대를 문 채 가까이에서 촬영한 모습으로 또렷한 눈매와 자연스러운 표정이 한층 돋보이며 소박한 카페 일상을 담아냈다.팬들은 "너무 상큼하자나여", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "진짜 '참교육'에서 못 헤어질듯 어떡해", "매우 아름답고 친절한 배우", "여친짤 오셨다" 등의 댓글을 남기며 반가움을 드러냈다.한편 1989년생으로 37세인 진기주는 2014년 G1방송 강원민방 수습기자로 입사한 기자 출신으로 알려져 관심이 쏠렸던 바 있다. 이가운데 진기주는 넷플릭스로 공개된 '참교육'에 출연했다. '참교육'은 피해자의 편에 서서 무너진 교실을 바로잡는 가상의 정부 기관 '교권보호국'의 활약을 그린 작품이다. 진기주는 돌+아이 기질의 특전사 출신 임한림을 변신해 거침없는 성격과 액션으로 에너지를 뿜어냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr