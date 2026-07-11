사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 경수가 편안한 일상 속에서도 훈훈한 비주얼을 자랑하며 시선을 사로잡았다.최근 31기 경수는 자신의 인스타그램 스토리에 여러장의 사진을 올렸다.공개된 사진에서 31기 경수는 통유리창이 있는 카페에 앉아 베이지 컬러 셔츠를 입고 안경을 착용한 채 창밖을 바라보고 있다.한 손으로 입가를 가볍게 감싼 채 다른 손에는 휴대전화를 들고 있으며, 테이블 위에는 컵이 놓여 있어 차분한 분위기를 더했다. 사진에는 "지금 당장 커피 광고 찍으셔도 될 것 같은 그런 느낌이랄까", "우린 이제?"라는 문구도 함께 담겼다.이어 공개된 사진에서 31기 경수는 골목길에 설치된 파란색 '내맘대로' 표지판 앞에 서서 셀카봉을 이용해 표지판을 가리키고 있다. 같은 베이지 셔츠 차림으로 표지판을 올려다보는 자연스러운 모습이 담겼으며 사진에는 "경수 (하고 싶은) 대로 다 해~"라는 문구와 화살표가 함께 더해져 유쾌한 분위기를 자아냈다. 연인인 31기 순자가 찍어준 사진으로 보인다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr