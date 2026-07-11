'SDCC 2026'의 'Calling All Vampires' 포토. / 사진제공=하이브

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)과 하이브 오리지널 스토리 IP '다크문(DARK MOON)'이 미국 '샌디에이고 코믹콘 2026(San Diego Comic-Con 2026)'에 참가한다.엔하이픈은 오는 23일부터 26일(현지시간) 미국 샌디에이고 컨벤션센터에서 열리는 행사 기간 '다크문' 관련 프로그램에 참여한다. 23~24일에는 '다크문' 전시 부스를 방문하고, 패널 토크와 특별 공연 등 다양한 오프라인 행사에서 팬들과 만날 예정이다.23일에는 'Bite Me: Calling All Vampires' 패널이 열린다. 엔하이픈은 TV 평론가 데미안 홀브룩의 진행 아래 영화 '트와일라잇'의 캐서린 하드윅 감독과 배우 피터 파시넬리, 애슐리 그린과 함께 뱀파이어 캐릭터와 스토리를 주제로 이야기를 나눈다.24일에는 샌디에이고 하우스 오브 블루스(House of Blues)에서 'DARK MOON BLOOD NIGHT with ENHYPEN'을 개최한다. 공연과 토크를 결합한 행사로, 미국 DJ 겸 방송인 조조 라이트가 진행을 맡는다.'다크문'은 엔하이픈의 세계관을 바탕으로 한 하이브의 오리지널 스토리 IP다. 'DARK MOON: 달의 제단', 'DARK MOON: 두 개의 달', '밤필드의 아이들 by DARK MOON' 등을 선보였으며, '달의 제단'은 웹툰과 웹소설에 이어 애니메이션으로도 제작됐다. 현재 영어, 일본어, 스페인어 등 10개 언어로 서비스되고 있다.한편 엔하이픈은 오는 21일 샌디에이고에서 월드투어 'BLOOD SAGA' 공연을 마친 뒤 코믹콘 일정에 합류할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr