심재원이 이모 심혜진을 위한 무대를 선보인다. / 사진제공=TV조선

'조선의 사랑꾼'은 오는 13일 밤 10시에 방송된다. / 사진제공=TV조선

배우 심혜진의 조카 심재원이 '조선의 사랑꾼'에서 이모를 위한 무대를 선보인다.오는 13일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '조선의 사랑꾼' 5주년 특집 '조선의 사랑꾼 노래자랑'에서는 예선을 통과한 심재원이 본선 무대에 오른다. 미국인 아버지와 심혜진의 자매인 한국인 어머니 사이에서 태어난 심재원은 "저의 인생곡이자 어머니의 모국인 한국의 발라드를 준비했다"고 말한다.심재원은 심혜진의 사랑에 대한 고마움을 표현한다. 그는 "어머니가 19살에 돌아가셨다. 저 혼자 있던 시간을 이모님이 다 메꿔주시고 정서적 서포트를 끝까지 해주셨다"며 "변하지 않는 것은 이모를 향한 저의 사랑이라는 걸 표현하고 싶었다"고 전한다.심재원의 무대가 끝난 뒤 심사위원으로 참석한 가수 양수경은 눈물을 보인다. 그는 "주책이다. 저를 '이모'라고 부르는 딸이 결혼했다"며 "이모를 향한 노래를 들으니까 지금 미국에 있는 조카도 생각난다"고 말한다. 이어 "그 감사함을 알고 이렇게 노래를 불러주니까 심혜진 씨는 오늘 행복할 것"이라고 심사평을 남겼다.심재원의 무대는 오는 13일 밤 10시에 방송되는 '조선의 사랑꾼'에서 확인할 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr