방송인 유재석이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’는 ‘쩐의 전쟁 in 구미’ 편으로 꾸며진다 / 사진 제공 = MBC ‘놀면 뭐하니?’

유재석이 막대한 소원을 빈다. '놀면 뭐하니?'는 한동안 3%대에 머물던 시청률은 최근 4%대로 올라서며 회복세를 보이고 있다.MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)는 '쩐의 전쟁 in 구미' 편으로 꾸며진다. 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 양상국, 이선민이 경상북도 구미의 금오산 도립공원에서 영험한 기운을 받다.공개된 사진 속에는 금오산 거북이에게 각자 소원을 비는 멤버들의 모습이 담겨 있다. 커피값 내기에서 출발한 소원 빌기는 소소하게 시작됐지만, 뜻밖의 긴장감을 자아낸다. 이선민은 "오늘 제발 계산 안 걸리게 해주세요"라고 빌고, 주우재는 "오늘 재석이 형님이 다 내게 해주세요"라고 소원을 빈다.유재석은 소원의 스케일을 키운다. 유재석의 차원이 다른 소원에 멤버들은 "이거 안 들어가면 형님 큰일 날 것 같은데", "1조짜리 소원이다. 이거 꼭 들어가야 한다"라며 부담감을 준다. 책임감이 막중해진 유재석은 신중하게 동전을 던진다.이어 멤버들은 구두를 신고 산행에 나선다. 영험한 기운을 따라서 산길을 올라가는 그들의 모습이 금오산에서 생긴 일을 궁금하게 만든다.MBC '놀면 뭐하니?'는 7월 11일 오후 6시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr