개그맨 박영진이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

코미디TV '미스터리클럽 신기록'이 '업보' 편으로 시청자들을 찾아온다./ 사진제공=코미디TV

개그맨 박영진의 전생이 공개된다.코미디TV '미스터리클럽 신기록'이 '업보' 편으로 시청자들을 찾아온다.최근 영화 '왕과 사는 남자' 세조와 한명회를 향한 분노가 600년이 지난 지금까지도 이어지는 가운데, 이번 편에서는 역사 속 인물들의 업보부터 현대까지 이어지는 기이한 사례들을 통해 '업보'의 실체를 파헤친다.이번 정모의 주제는 바로 '업보'. 한 번 지은 업은 반드시 돌아온다는 말처럼, 시대를 넘어 이어진 업보의 이야기들이 공개된다. 방송에서는 세조, 한명회, 연산군 등 조선 왕실에 얽힌 업보를 시작으로, 오늘날까지 이어지는 업보 사례들이 소개된다.이어 임덕영을 비롯한 6인의 무속인은 조선시대 박은과 심온의 악연으로 시작된 청송 심씨와 반남 박씨의 악연이 수백 년이 지난 지금까지도 이어져 한국판 로미오와 줄리엣이 된 사연부터, 대를 이어 반복된 불행과 전생의 업이 현생까지 영향을 미쳤다는 사례를 공개할 예정이다.특히 MC 박영진은 최근 고정 라디오 프로그램 폐지로 아쉬움을 남겼던 바. 그 이유가 전생의 업보에 있다는 뜻밖의 해석이 공개됐다. 무속인은 박영진의 전생이 농장 지주였다고 밝혔고, 이에 과거 유행어였던 "소~~는 누가 키워!"가 전생과도 맞닿아 있었다는 사실이 드러난다. 그러나 농장 지주 시절 저질렀던 치명적인 잘못 하나가 현재까지 영향을 미치고 있었다고.'미스터리클럽 신기록'은 오는 7월 11일 밤 12시 코미디TV에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr