'동궁'이 7월 17일 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

'동궁'의 스틸이 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '동궁'이 궁의 저주를 둘러싼 인물들의 모습을 담은 2차 보도스틸을 공개했다. 남주혁, 노윤서, 조승우를 비롯한 배우들의 연기 호흡과 미스터리한 분위기가 작품에 대한 기대를 높인다. 궁 안에서 벌어지는 연쇄 사건과 인물들의 관계가 본격적으로 베일을 벗는다.'동궁'은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁 분)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서 분)이 왕(조승우 분)의 부름을 받아 동궁에 깃든 저주의 비밀을 파헤치는 이야기를 그린다.공개된 스틸에는 귀의 세계에 들어선 구천의 혼란스러운 모습과 귀신의 목소리를 듣는 생강의 모습이 담겼다. 구천이 마주한 존재의 정체와 생강의 귀에 속삭이는 귀신의 모습은 궁 안에서 벌어질 사건을 예고한다.또 다른 스틸에서는 불당을 찾은 왕의 복잡한 표정도 눈길을 끈다. 구천과 생강을 궁으로 불러들인 왕이 동궁을 둘러싼 저주의 실마리를 풀 수 있을지 관심이 쏠린다.왕실 인물들의 모습도 공개됐다. 세자(곽동연 분), 대비(장영남 분), 익상군(태인호 분), 숙빈 최씨(황영희 분)는 동궁에서 잇따라 벌어지는 죽음을 마주하며 각기 다른 반응을 보인다. 왕의 곁을 지키는 김상선(홍서준 분)과 대비의 부름으로 입궁한 박수무당(이홍내 분)도 저주를 둘러싼 사건에 얽히며 긴장감을 더할 예정이다.'동궁'은 오는 17일부터 넷플릭스에서 시청할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr