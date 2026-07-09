배우 이상엽이 새 프로필을 공개했다. / 사진 제공 = 매니지먼트 레도

배우 이상엽이 새 프로필을 공개했다. / 사진 제공 = 매니지먼트 레도

'숏폼계의 황정민'이라고 불리는 배우 이상엽이 새 프로필을 선보였다.이상엽의 새로운 프로필 4종이 공개됐다. 이번 사진은 부드러움부터 카리스마까지, 그가 가진 다양한 면모들 엿볼 수 있다.공개된 사진 속 이상엽은 서로 다른 분위기를 담아냈다. 하늘색 니트와 화이트 셔츠를 착용한 컷에서는 담백하면서도 편안한 분위기와 부드러운 미소를 띄고 있다. 반면, 블랙 슈트를 활용한 컷에서는 깊어진 눈빛과 절제된 카리스마로 한층 성숙한 아우라를 보인다.특히 과하지 않은 감정 표현 속에서도 부드러움과 강인함을 동시에 담아낸 이상엽만의 분위기가 돋보인다. 편안하고 친근한 매력부터 묵직한 존재감까지 폭넓게 소화하고 있다.한편, 이상엽은 오는 13일 밤 첫 방송되는 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'으로 안방극장 컴백을 앞두고 있다. 극 중 영화제작사 대표 서인욱 역으로 변신할 예정이다. 영화 '핑크박스'에도 출연을 확정 지었다. 이상엽은 '어둠의 영화 평론가'라 불리는 현수 역으로 분해, 데뷔 후 첫 공포 장르에 나선다. , 이상엽이 차기작들에서 보여줄 새로운 얼굴에 궁금증이 쏠린다.또한, 이상엽은 현재 MBN 건강 프로그램 '생존 공식 보물 원정대'의 MC로도 활약 중이다. 안정적인 진행력과 특유의 유쾌한 입담으로 시청자들과 호흡하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr