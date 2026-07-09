정재형, 엄정화 / 사진 = 정재형 SNS

가수 정재형이 연예계 절친 엄정화와 함께 여행을 떠난 근황을 전했다.8일 정재형은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 반려견 해듬이와 여행을 떠난 그의 모습이 담겼다. 이날 그는 한 바닷가 마을을 찾아 여유로운 일상을 만끽했다.특히, 가수 엄정화의 뒷모습이 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 정재형은 절친 엄정화와 함께 모래사장에 앉아 파도를 감상했다. 사진 속 두 사람은 흰색 상의를 맞춰 입고 담소를 나눌 만큼 두터운 친분을 과시해 훈훈함을 더했다.앞서 엄정화는 지난 2월 정재형과 함께 휴가를 떠나기도 했다. 당시 두 사람은 가벼운 수영복 차림으로 머리를 맞대고 환한 미소를 지어 남다른 우정을 자랑한 바 있다.한편, 엄정화는 1969년생으로 올해 57세가 됐다. 그는 오는 8월 12일 개봉 예정인 영화 '오케이 마담2'로 스크린 복귀를 알린다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr