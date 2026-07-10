나영석 PD가 '지락실' 스핀오프를 선보인다./사진=텐아시아DB

'우주떡집' 티저 영상이 공개됐다./사진제공=tvN

'우주떡집' 포스터가 공개됐다./사진제공=tvN

'뿅뿅 지구오락실' 멤버 이은지, 미미, 이영지, 안유진이 ‘우주떡집’으로 돌아온다.오는 31일 오후 8시 35분 첫 방송되는 tvN ‘우주떡집(연출 나영석, 김예슬)’은 ‘뿅뿅 지구오락실2’(2023)에서 토롱이가 만든 방 탈출 미션을 실패했던 이은지, 미미, 이영지, 안유진의 우주떡집 아르바이트 벌칙 수행기를 담는다.지락이들이 드벌칙을 이행하고, 떡집 아르바이트라는 새로운 도전에 나서는 만큼 기대를 모으는 가운데, 첫 티저 영상이 공개됐다.티저 영상에는 새벽 5시에 출근해 떡을 뽑는 ‘우주떡집’의 일상을 엿볼 수 있다. 어느새 주방은 떡 시루에서 나온 뽀얀 스팀으로 가득해져 지락이들의 모습이 희미하다. 그 와중에도 지락이들은 손에서 일을 놓지 않고 이 상황을 즐긴다.온통 뿌연 상황에 “영지 씨, 근데 안 한 게 하나 있다”고 제작진이 힌트를 줘도 메인 셰프인 이영지는 전혀 감을 잡지 못한다. 이에 환풍기를 켜지 않은 사실을 알려주자 이영지는 그제야 환풍기를 켜며 허당미를 보인다.포스터에는 ‘우주떡집’ 고흥 매장에서 떡집 운영을 시작하는 4인방과 ‘갓 뽑은 떡 팝니다!’라는 문구, 쫄깃한 가래떡 비주얼, 레트로한 분위기가 담겨 친근함을 더한다. 매장은 번아웃으로 가득하나 손님들의 미각에는 지장이 없도록 최선을 다해 헌신한다는 설명이 덧붙여져 이목을 끈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr