가수 에반이 미국 그래미 뮤지엄 'Spotlight' 출연한다. / 사진제공=GRAMMY Museum

가수 에반(EVAN)이 미국 그래미 뮤지엄의 공연·인터뷰 시리즈 '스포트라이트(Spotlight)'에 출연한다.9일 빌리프랩에 따르면 에반은 오는 8월 14일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 그래미 뮤지엄 레이 찰스 루프탑 테라스에서 열리는 '스포트라이트' 무대에 오른다.'스포트라이트'는 그래미 뮤지엄이 진행하는 공연·인터뷰 프로그램으로, 주목받는 아티스트들이 라이브 무대와 음악 이야기를 들려주는 시리즈다. 그래미 수상 래퍼 도이치(Doechii), 싱어송라이터 채플 론(Chappell Roan), 글로벌 그룹 캣츠아이(KATSEYE) 등이 출연한 바 있다.에반은 이번 행사에서 데뷔 디지털 싱글 'RIDE OR DIE'의 제작 과정과 음악 작업에 대해 이야기하고 라이브 무대를 선보일 예정이다.그래미 뮤지엄은 에반을 "트렌디하면서도 감미로운 음색을 지닌 보컬리스트"라고 소개하며, 작사·작곡·프로듀싱에 참여하는 아티스트라는 점과 데뷔 싱글 제작을 주도한 점을 함께 조명했다.한편 에반은 그래미 뮤지엄 출연에 이어 오는 8월 16일 미국에서 열리는 'KCON LA 2026' 무대에 올라 현지 팬들과 만날 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr