'타짜: 벨제붑의 노래'가 오는 9월 개봉한다. / 사진제공=CJ ENM, 싸이더스

'타짜'의 네 번째 시리즈가 나온다. / 사진제공=CJ ENM, 싸이더스

국내 대표 범죄 시리즈 '타짜'가 마지막 승부를 펼친다. 허영만 작가의 동명 만화를 원작으로 한 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4')가 추석 극장가 출격을 확정했다. 변요한과 노재원이 절친에서 적으로 맞서는 복수극을 예고하며 티저 포스터와 예고편도 함께 공개했다.'타짜4'는 오는 9월 추석 개봉을 확정했다. 이 작품은 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영(변요한 분)과 그의 모든 것을 빼앗은 절친 박태영(노재원 분)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판 승부를 벌이는 범죄 영화다. 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화화한 작품으로, 기존 시리즈의 오리지널리티를 계승하면서도 포커를 중심으로 한 새로운 세계관을 펼쳐낸다.공개된 티저 포스터에는 같은 이름을 가졌지만 서로 다른 운명을 살아가는 장태영과 박태영의 대립이 담겼다. '가장 믿었던 친구가 가장 잔혹한 패가 되었다'는 카피와 함께 두 사람의 팽팽한 긴장감이 시선을 사로잡는다. 포스터에는 글로벌 도박판을 설계하는 가네코(미요시 아야카 분)를 비롯해 조중환(윤경호 분), 전설의 도박꾼 곽동욱(조우진 분) 등 주요 인물들도 모습을 나타내 기대감을 자극한다.함께 공개된 라이벌 예고편은 절친이었던 두 사람이 서로를 향해 칼끝을 겨누게 되는 과정을 압축적으로 담아냈다. 운으로 승부하는 장태영과 실력으로 정상에 오른 박태영의 대결, "운으로 먹고 산 새끼는 이해 못해"라는 박태영의 대사는 두 사람의 극한 대립을 예고한다.미요시 아야카와 홍다오, 이하라 츠요시 등 해외 배우들도 합류해 한국·일본·베트남을 넘나드는 글로벌 도박판의 스케일을 완성한다. 조우진, 윤경호, 문지훈도 힘을 보태 시리즈의 피날레를 장식한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr