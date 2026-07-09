이동국 딸, 성형 시술 받았나?…오버립으로 두꺼운 입술 자랑

전 축구선수 이동국의 딸 재시가 한층 성숙해진 비주얼을 공개했다.재시는 최근 자신의 SNS에 "청초하다"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 셀카를 게재했다.공개된 사진 속 재시는 긴 생머리를 늘어뜨린 채 카메라를 응시하며 다양한 표정을 짓고 있다. 내추럴한 메이크업과 맑은 피부가 청순한 분위기를 자아냈다.무엇보다 시선을 끈 건 한층 도톰해 보이는 입술이었다. 이전보다 볼륨감이 강조된 립 메이크업으로 입술 라인이 더욱 또렷해 보이면서 성숙한 분위기를 완성했다. 오버립 메이크업을 연출한 듯한 느낌이 더해져 한층 세련된 이미지가 돋보였다.한편 이동국은 미스코리아 출신인 이수진 씨와 2005년 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받기도 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr