보이넥스트도어 'BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN BUSAN' 포스터. / 사진제공=KOZ엔터테인먼트

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 첫 월드투어 부산 공연까지 전석 매진을 기록했다.보이넥스트도어는 오는 7월 31일부터 8월 2일까지 부산 사직실내체육관에서 'BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN BUSAN'을 개최한다. 추가로 오픈된 7월 31일 공연 티켓도 빠르게 매진되면서 부산 공연 3회가 모두 전석 매진됐다. 앞서 팬클럽 선예매에서 매진된 서울 공연 3회까지 더해 국내 공연 6회가 모두 매진됐다.이번 월드투어는 총 24개 도시, 35회 공연 규모로 진행된다. 서울과 부산을 시작으로 일본 6개 도시를 거쳐 북미와 아시아를 순회한다. 댈러스, 폼파노비치, 시카고, 뉴욕, 토론토, 밴쿠버를 비롯해 자카르타, 쿠알라룸푸르, 타이베이, 홍콩 등에서 현지 팬들과 만날 예정이다.보이넥스트도어는 지난해 13개 도시에서 총 23회 규모의 첫 단독 투어를 마쳤다. 올해는 월드투어와 함께 미국 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)' 출연도 앞두고 있다.한편 보이넥스트도어의 정규 1집 'HOME'은 한터차트 기준 4연속 밀리언셀러를 기록했다. 이 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 6개 앨범 연속 진입했고, 타이틀곡 'VIRAL'은 지난 6월 발매곡 가운데 유일하게 멜론 월간 차트에 이름을 올렸다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr