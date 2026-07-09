김영희, 10살 어린 남편이라 다 귀엽나…팅팅 부은 민낯 박제

개그우먼 김영희가 남편 윤승열의 생일 아침 풍경을 공개했다.김영희는 최근 자신의 SNS를 통해 "오늘이 큰해서 진짜 생일~~. 꿀잠 자는 큰해서 작은 승열 몰래 맥날 드라이브스루. 오전엔 감튀 안 되는 거 몰라서 노브랜드 가서 감튀 따로 사고 난리난리"라며 생일 이벤트 준비 과정을 전했다.이어 "이른 아침 생파라 모두 부어있네요. 해서가 안방문에서 기다리는데 기상과 동시에 화장실 가서 안 나오는 아빠 때문에 햄버거 떨어뜨릴 뻔"이라고 덧붙이며 웃음을 자아냈다.공개된 사진에는 잠에서 막 깬 윤승열이 딸 해서가 준비한 햄버거 케이크를 받아 들고 환하게 웃는 모습이 담겼다. 감자튀김으로 촛불을 대신한 깜찍한 햄버거 케이크 앞에서 윤승열은 퉁퉁 부은 얼굴도 아랑곳하지 않고 행복한 미소를 지었다.특히 잠옷 차림에 부은 얼굴 그대로 딸의 생일 축하를 받는 현실적인 모습이 더욱 훈훈함을 안겼다. 해서는 두 손을 번쩍 든 채 아빠의 반응을 지켜보며 해맑은 미소를 지었고, 아빠와 딸의 사랑스러운 순간이 보는 이들까지 미소 짓게 했다.한편, 2008년 OBS 1기 개그맨으로 데뷔한 김영희는 2010년 KBS 25기로 입사 후 '개그콘서트'에서 '봉숭아 학당', '끝사랑' 등의 코너에서 활약하며 본격적으로 얼굴을 알렸다. 이후 2021년 10살 연하의 야구선수 출신 윤승열과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr